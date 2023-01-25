Около 50% жителей РК считают, что не подготовились к старости

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Только 54,7% жителей РК в возрасте старше 50 лет считают, что подготовили финансовые ресурсы, которые позволят им обеспечить экономическую независимость в старости. 45,3% не имеют стабильного дохода, способного обеспечить независимость от внешней поддержки. Такими стали результаты исследования, проведённого Национальным институтом пенсионного обеспечения в период с 1 августа по 23 ноября 2021 года среди 4.024 домохозяйств. Отвечая на вопрос о том, кто несёт основную ответственность за подготовку к старости, 64,8% назвали себя. По 16% респондентов указали на супругов и правительство, 2,4% - на детей, 0,4% - на общественные организации. Началом старости назван возраст 69,4 года. Средствами подготовки к жизни в старости 25,6% респондентов назвали надбавку к базовой пенсии, около 20% - поддержку детей и других родственников. Далее следуют – базовая пенсия, доход супруга, накопления и трудовая деятельность. 59,9% из тех, кто не относит себя к категории пожилых людей, не готовятся к старости.