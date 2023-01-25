Холодная погода привела к неблагоприятным последствиям

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По всей стране отмечаются различные неблагоприятные последствия ухудшения погодных условий. В уезде Чинчхон-гун провинции Чхунчхон-Пукто на парковке одного из жилых комплексов обнаружен пожилой человек, который был доставлен в больницу, где скончался от переохлаждения. В городе Начжу провинции Чолла-Намдо из-за обледенения дороги произошла авария с участием двух грузовиков, в результате которой погиб один человек. Утром этого же дня в Сувоне провинции Кёнгидо обнаружен пожилой человек с обморожением. Из-за сильного холода зафиксировано 77 случаев повреждения счётчиков воды и водопроводных труб. Наибольшая часть таких происшествий пришлась на город Инчхон. В городе Ыйчжонбу провинции Кёнгидо произошло отключение электричества, в результате чего около 40 домохозяйств временно оказались без отопления. Кроме того, из-за снегопада был закрыт доступ к некоторым горным дорогам и Национальным паркам. 24 января в связи с сильным снегопадом и ветром в аэропорту Чечжудо были отменены 466 внутренних и 10 международных рейсов.