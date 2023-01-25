Корейцы активно используют отпуск по уходу за ребёнком

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В прошлом году 131 тыс. работающих южнокорейцев воспользовались отпуском по уходу за детьми. Это на 18,6% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в министерстве труда и занятости. С 2018 года фиксируется постоянное увеличение показателя. Среди оформивших отпуск доля мужчин составила 28,9%, хотя в 2016 году она составляла лишь 8,5%. Немаловажную роль в увеличении количества людей, воспользовавшихся отпуском по уходу за детьми, сыграла система, запущенная с прошлого года. Она предусматривает сохранение 100% заработной платы в течение первых трёх месяцев отпуска по уходу за ребёнком, который могут взять оба родителя в пределах 12 месяцев с момента рождения ребёнка. Между тем, в прошлом году средний срок отпуска по уходу за ребёнком составил 9 месяцев, что немного меньше, чем в предыдущем году.