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Политика

Нормативно-правовая система РК должна соответствовать мировым стандартам

Write: 2023-01-25 14:56:34Update: 2023-01-25 15:48:09

Нормативно-правовая система РК должна соответствовать мировым стандартам

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль призвал привести нормативно-правовую систему страны в соответствие с мировыми стандартами, поскольку это необходимо для обеспечения конкурентоспособности в мире. Выступая 25 января на заседании правительства, южнокорейский лидер напомнил, что в ходе визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) он договорился об инвестициях в экономику страну 30 млрд долларов. В Швейцарии он встретился с руководителями многонациональных компаний, пообещав создать среду, в которой можно безопасно инвестировать. «Если мы не приспособим нормативно-правовую систему страны к международным стандартам, мы не сможем выжить в мировом сообществе. Никто не будет инвестировать в нашу страну, и нашему бизнесу станет сложно конкурировать на мировом рынке»,- добавил Юн Сок Ёль. Он поручил правительству быстро принять необходимые меры в соответствии с инвестиционным обязательством ОАЭ. 
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