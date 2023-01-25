Нормативно-правовая система РК должна соответствовать мировым стандартам

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Президент РК Юн Сок Ёль призвал привести нормативно-правовую систему страны в соответствие с мировыми стандартами, поскольку это необходимо для обеспечения конкурентоспособности в мире. Выступая 25 января на заседании правительства, южнокорейский лидер напомнил, что в ходе визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) он договорился об инвестициях в экономику страну 30 млрд долларов. В Швейцарии он встретился с руководителями многонациональных компаний, пообещав создать среду, в которой можно безопасно инвестировать. «Если мы не приспособим нормативно-правовую систему страны к международным стандартам, мы не сможем выжить в мировом сообществе. Никто не будет инвестировать в нашу страну, и нашему бизнесу станет сложно конкурировать на мировом рынке»,- добавил Юн Сок Ёль. Он поручил правительству быстро принять необходимые меры в соответствии с инвестиционным обязательством ОАЭ.