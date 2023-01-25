Рост южнокорейской экономики в 2022 году составил 2,6%

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Рост южнокорейской экономики составил по итогам 2022 года 2,6% в годовом исчислении. Как сообщили в Банке Кореи, это на 1,5% меньше, чем в 2021 году. Положительный рост сохраняется второй год подряд, а в 2020 году был зафиксирован отрицательный показатель – минус 0,7%. Прошлогоднее сокращение роста экономики вызвано глобальной экономической рецессией, которая привела к снижению роста экспорта и инвестиций. В частности, экспорт вырос в прошлом году на 2,9%, в то время как аналогичный показатель позапрошлого года составлял 10,8%. Неблагоприятная ситуация объясняется падением мирового спроса на полупроводники и другую электронную продукцию. Частное потребление увеличилось в 2022 году на 4,4%, на 0,7% превысив аналогичный показатель позапрошлого года, благодаря ослаблению карантинных ограничений. Между тем, инвестиции в производственные мощности сократились на 0,7% в годовом исчислении, в то время как в 2021 году они выросли на 9%. Инвестиции в строительство сократились на 3,5%. Это значительно больше сокращения на 1,6% в позапрошлом году. Государственные расходы увеличились в прошлом году на 4,2%, что на 1,4% меньше аналогичного показателя 2021 года. В четвёртом квартале прошлого года экономический рост оказался отрицательным, составив минус 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом.