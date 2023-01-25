В праздник Соллаль около 330 тыс. южнокорейцев побывали за рубежом

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За время празднования Нового года по лунному календарю Соллаль с 20 по 24 января в общей сложности 328.610 южнокорейцев вылетели в зарубежные страны через международный аэропорт Инчхон. Таким образом, среднесуточный пассажиропоток в указанный период составил 65.722 человека. Это примерно в 15 раз больше, чем в прошлом году, когда в период новогодних праздников за границу вылетали в среднем 4.419 человек в сутки. В целом пассажиропоток восстановился до 66% от уровня праздника Соллаль в 2019 году, когда через аэропорт Инчхон за рубеж ежесуточно вылетали 98.958 человек. По данным Корейской железнодорожной корпорации (Korail), совокупная численность пассажиров, перевезённых за пять праздничных дней, составила 2 млн 120 тыс. человек. Среднесуточное количество пассажиров удвоилось по сравнению с новогодними праздниками прошлого года. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, общий объем передвижений по стране в указанный период составил порядка 27 млн 870 тыс. человек, включая автомобилистов, а среднесуточный показатель 5 млн 570 тыс. человек.