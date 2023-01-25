Глава МИД РК встретился с делегацией США

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25 января министр иностранных дел РК Пак Чин встретился в Сеуле с делегацией США в составе представителей научных кругов, бывших парламентариев и членов правительства. Стороны обменялись мнениями о дальнейшем функционировании южнокорейско-американского альянса, ситуации на Корейском полуострове и политике Сеула в Индо-Тихоокеанском регионе. Пак Чин подтвердил готовность Сеула противостоять северокорейским провокациям в сотрудничестве с Вашингтоном и мировым сообществом. Он призвал оказать содействие в недопущении дискриминационного подхода к южнокорейским компаниям в рамках американского Акта об инфляции. Он предусматривает субсидии при продаже электромобилей, произведённых в США. Американская делегация проявила интерес к Индо-Тихоокеанской стратегии РК, поддержала позицию Сеула в отношении провокаций Пхеньяна.