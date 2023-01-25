ООН: Рост мировой экономики составит в 2023 году 1,9%

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Международные эксперты прогнозируют дальнейшее замедление роста мировой экономики. Согласно отчёту Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, опубликованному 25 января, рост мировой экономики в текущем году составит 1,9%, что на 1,2% ниже предыдущего прогноза, сделанного в середине прошлого года. В 2023 году на мировую экономику будут оказывать влияние такие факторы как глобальная политическая нестабильность, эпидемии инфекционных заболеваний, продовольственный кризис, рост цен на энергоносители и повышение учётных ставок в крупнейших странах. Наиболее существенное замедление экономического роста ожидается в Европе, где он составит порядка 0,2%, и в США – 0,4%. Благодаря отмене жёстких коронавирусных ограничений, китайская экономика вырастет в 2023 году на 4,8%. Это значительно выше, чем в странах Запада, но ниже среднего показателя до пандемии, составлявшего 6-6,5%. Рост южнокорейской экономики ожидается в этом году порядка 2%, а в 2024 году - 2,5%.