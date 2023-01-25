ВВП РК в первом квартале может увеличиться

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Несмотря на отрицательный показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП) в четвёртом квартале прошлого года, составивший минус 0,4%, в первом квартале 2023 года южнокорейская экономика может продемонстрировать тенденцию к росту. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 26 января на заседании правительства по вопросам экономики. По словам вице-премьера, из-за стремительного роста процентных ставок в ведущих странах, начавшегося в прошлом году, трудности в реальном секторе экономики усугубляются во всём мире. Однако, по его словам, отрицательный рост экономики оказался в РК меньше, чем в других крупных экономиках с высокой зависимостью от экспорта. Несмотря на сложные внешние условия, годовой рост составил 2,6%. Это достаточно хороший показатель в сравнении с другими крупными экономиками. По мнению вице-премьера, первое полугодие будет трудным из-за глобального экономического спада, но во второй половине года появится тенденция к постепенному восстановлению экономики.