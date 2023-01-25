Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

РК наращивает участие в программах ODA

Write: 2023-01-26 15:17:20Update: 2023-01-26 15:24:38

РК наращивает участие в программах ODA

Photo : YONHAP News

В период с 2023 по 2025 год размер фонда экономического развития и сотрудничества РК составит 11 трлн 700 млрд вон (9,5 млрд долларов). Соответствующий рабочий план обсудил 26 января комитет по управлению фондом при участии вице-премьера, министра планирования и финансов Чху Гён Хо. Фонд действует с 1987 года при Экспортно-импортном банке. Он предоставляет долгосрочные кредиты на развитие промышленности разных стран. Для того, чтобы войти в первую десятку стран по объёмам официальной помощи в целях развития (ODA) южнокорейские власти ежегодно увеличивают вклад в проекты фонда на 100 млрд вон (81 млн долларов). Основное направление помощи развивающимся странам касается зелёного развития. 60-70% инвестиций фонда приходятся на страны Азии, 20-30% - на страны Африки, 10-20% - на страны Центральной и Южной Америки.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >