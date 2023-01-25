РК наращивает участие в программах ODA

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В период с 2023 по 2025 год размер фонда экономического развития и сотрудничества РК составит 11 трлн 700 млрд вон (9,5 млрд долларов). Соответствующий рабочий план обсудил 26 января комитет по управлению фондом при участии вице-премьера, министра планирования и финансов Чху Гён Хо. Фонд действует с 1987 года при Экспортно-импортном банке. Он предоставляет долгосрочные кредиты на развитие промышленности разных стран. Для того, чтобы войти в первую десятку стран по объёмам официальной помощи в целях развития (ODA) южнокорейские власти ежегодно увеличивают вклад в проекты фонда на 100 млрд вон (81 млн долларов). Основное направление помощи развивающимся странам касается зелёного развития. 60-70% инвестиций фонда приходятся на страны Азии, 20-30% - на страны Африки, 10-20% - на страны Центральной и Южной Америки.