Правительство РК поможет населению в оплате счетов за отопление

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Правительство РК приняло решение об оказании помощи жителям страны в оплате счетов за отопление. 26 января администрация президента представила пакет мер по оказанию прямой и косвенной поддержки уязвимым слоям населения. Среди прямых мер - повышение в два раза стоимости «энергетического ваучера» до 246 долларов. Эта мера будет действовать в зимний период. Объектами такой помощи являются 1 млн 176 тыс. домохозяйств, относящихся к уязвимым группам населения, в том числе, пожилые люди и получатели социальных пособий. Для 1 млн 600 тыс. домохозяйств будут снижены тарифы на газ. Размер скидки, который составляет в настоящее время от 7 до 29 долларов, после увеличения составит от 14 до 58 долларов. Начальник экономического отдела администрации президента Чхве Сан Мок заявил, что повышение цен на энергоносители неизбежно, но правительство делает всё возможное, чтобы минимизировать нагрузку на население. Правящая партия Сила народа подчёркивает, что резкий рост расходов населения на отопление является результатом популистской политики бывшего президента Мун Чжэ Ина в сфере энергетики. За последние годы мировые цены на газ выросли в 10 раз, однако прежние власти несколько лет медлили с повышением тарифов. Это обусловило нынешний резкий рост расходов на отопление. Правящая партия призвала правительство снизить нагрузку на население, используя все доступные ресурсы. Оппозиционная Демократическая партия Тобуро предложила собрать с энергетических компаний налог на непредвиденную прибыль, чтобы сформировать компенсационный фонд.