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Экономика

Деловые настроения в РК – на самом низком уровне за 2,5 года

Write: 2023-01-26 16:08:07Update: 2023-01-26 16:19:26

Деловые настроения в РК – на самом низком уровне за 2,5 года

На фоне сохранения экономической неопределённости деловые настроения в РК продолжают ухудшаться. По данным Банка Кореи, их индекс (BSI) составил в январе 83,1 пункта, что является самым низким показателем за 2,5 года. В качестве основных причин снижения BSI эксперты называют падение спроса на полупроводники, что снижает продажи и увеличивает складские запасы, замедление темпов роста рынка недвижимости, снижение потребительских настроений. BSI в производственном секторе составил 81,4 пункта, а в непроизводственном секторе – 85,1 пунктов. Индекс BSI отражает взгляды производителей на условия ведения бизнеса на ближайший месяц. Он определяется на основании результатов опроса руководителей 600 компаний. Значение ниже ста означает, что пессимистов больше, чем оптимистов. 
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