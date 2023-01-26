Мировой рынок смартфонов сокращается

Photo : YONHAP News

В четвёртом квартале прошлого года на мировой рынок было поставлено 300 млн 300 тыс. смартфонов, что на 18,3% меньше, чем за тот же период позапрошлого года. Как сообщило агентство Bloomberg, поставки продукции Xiaomi сократились на 23,3%, Vivo – на 18.9%, Oppo – на 15.9%, Samsung Electronics – на 15.6%, Apple – на 14,9%). В прошлом году было поставлено в общей сложности 1 млрд 210 млн смартфонов, что на 11,3% меньше, чем в позапрошлом году. Это связано с такими факторами как инфляция, дестабилизация экономической ситуации, локдаун в Китае в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Сокращение прибыли Samsung Electronics в четвёртом квартале оказалось максимальным за последние 10 лет из-за резкого снижения спроса на полупроводники. По прогнозам банка KDB, в этом году поставки южнокорейских смартфонов вырастут лишь на 0,7%. В прошлом году они сократились на 2,1%. Экспорт полупроводников по итогам года может сократиться на 9,8% по сравнению с прошлым годом.