В РК отменён обязательный масочный режим в помещениях

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С 00 часов 30 января в РК отменён обязательный масочный режим для закрытых помещений. Это касается учреждений культуры, спортивных сооружений, в том числе, фитнес-центров и бассейнов, предприятий торговли и общественного питания, учебных заведений всех уровней, центров дневного пребывания для пожилых людей. Обязательное ношение масок остаётся в силе в учреждениях повышенного риска, таких как дома престарелых, медицинские учреждения, аптеки и общественный транспорт. Между тем, в одноместных палатах больниц и домов престарелых ношение масок не обязательно. Масочный режим на открытом воздухе был отменён в сентябре прошлого года. Теперь снято последнее карантинное ограничение. Это произошло спустя 27 месяцев после его введения в октябре 2020 года. Карантинные власти настоятельно рекомендуют носить маски при появлении симптомов COVID-19, а также тем, кто вступал в контакт с заражённым. Сохраняется также обязательная семидневная самоизоляция для тех, у кого наличие вируса подтверждено. В выходные дни по случаю Нового года по лунному календарю количество новых случаев COVID-19 увеличилось незначительно. Индекс репродукции коронавируса, то есть, среднее количество людей, которых заражает один инфицированный, составляет 0,77. В министерстве здравоохранения и социального обеспечения обещают сделать всё возможное для удержания показателя на безопасном уровне.