В РК низкая доля социальных расходов по отношению к ВВП

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В 2019 году расходы на социальные программы составили в РК 12,3% отечественного валового внутреннего продукта. Как отмечается в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), южнокорейский показатель составил 235 трлн 900 млрд вон (191 млрд долларов). Это на 14,1% больше, чем в предыдущем году. В министерстве здравоохранения и социального обеспечения РК такой рост объяснили ростом спроса на медицинские услуги в связи с увеличением количества получателей социальных выплат, ростом надбавки к базовой пенсии, расширением программ детских пособий. Тем не менее, южнокорейский показатель ниже средней отметки по ОЭСР. Самая высокая доля во Франции - 30,7%. Далее следуют Финляндия - 29,4%, Дания - 28,4%, Бельгия - 28,2%, Италия и Австралия - 27,7%, Германия - 25,6%. РК находится на одном уровне с Коста-Рикой.