Состоятся встречи министров РК и США

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Главы оборонных и внешнеполитических ведомств РК и США встретятся на этой неделе в Сеуле и Вашингтоне. Как сообщили представители правительств двух стран, министр обороны США Ллойд Остин встретится 31 января в Сеуле со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом. Стороны обсудят меры, которые могут быть предприняты в ответ на провокации Пхеньяна, в том числе, на возможное седьмое ядерное испытание, способы усиления расширенного сдерживания, подготовку к командно-штабным учениям союзников, которые запланированы на февраль. Министр иностранных дел РК Пак Чин посетит на этой неделе Вашингтон. 3 февраля он встретится со своим американским коллегой Энтони Блинкеном и представителями Совета национальной безопасности США. Визит Пак Чина в США состоится до визита Энтони Блинкена в Китай.