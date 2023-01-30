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Корея: Юг-Север

В Пхеньяне отменён карантин в связи с респираторными заболеваниями

Write: 2023-01-30 12:06:51Update: 2023-01-30 12:10:02

В Пхеньяне отменён карантин в связи с респираторными заболеваниями

Photo : YONHAP News

Северокорейские власти уведомили дипломатические представительства в Пхеньяне об окончании  карантина, действовавшего с 20 по 29 января в связи с ростом числа сезонных респираторных заболеваний.  Об этом сообщило 30 января посольство России в КНДР в своём аккаунте в Facebook. «Выражаем глубокую признательность иностранному дипломатическому корпусу за добросовестное выполнение последних строгих карантинных мер»,- говорится в письме, направленном МИД КНДР зарубежным диппредставительствам. В период карантина власти настойчиво рекомендовали сотрудникам диппредставительств воздерживаться от выхода на улицу и использования транспортных средств. Они рекомендовали также четыре раза в день измерять температуру тела сотрудников и сообщать результаты в медицинское учреждение. 
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