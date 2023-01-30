30 января банки РК впервые за полтора года открылись в 9:00

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30 января все южнокорейские финансовые учреждения впервые за полтора года открыли свои двери для клиентов в 9 часов утра. Как и прежде, крупнейшие банки страны KB, Shinhan, Hana, Woori и Nonghyup, государственные банки KDB и IBK, а также сберегательные банки работают с 9:00 до 16:00. Хотя профсоюз работников финансовых учреждений вплоть до последнего дня настаивал не на полной нормализации работы, а на начале работы с клиентами в 9:30 и окончании в 16:00, большинство сотрудников отделений коммерческих банков пришли на рабочие места до девяти часов утра, чтобы подготовиться к открытию. Поскольку не все граждане страны были проинформированы о нормализации работы, в утренние часы людей в отделениях банков было немного. Режим работы банков был сокращён с 12 июля 2021 года в рамках четвёртого этапа социального дистанцирования. Он был нормализован по решению руководства финансовых учреждений одновременно с отменой масочного режима в закрытых помещениях. Профсоюз продолжает выступать против одностороннего решения руководства, настаивая на гибком графике работы отделений банков в интересах клиентов. По мнению руководства профсоюзов, часть отделений банков могли бы открываться позднее 9 часов утра и закрываться позднее 16 часов. Руководители финансовых учреждений и профсоюзов не ожидают таких действий как самовольное сокращение времени работы отдельных филиалов, но и не исключают продолжения конфликтов между сотрудниками и руководством.