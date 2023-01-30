Пхеньян отверг обвинения в поставках оружия России

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Официальный Пхеньян категорически опроверг обвинения Вашингтона в поставках оружия России. «Попытка запятнать имидж КНДР путём фабрикации несуществующей вещи - это серьёзная провокация, которую нельзя допустить и которая не может не вызвать ответной реакции». Об этом говорится в заявлении директора департамента США министерства иностранных дел КНДР Квон Чжон Гына, опубликованном 29 января агентством ЦТАК. «США должны помнить, что они столкнутся с нежелательным результатом, если будут упорствовать в распространении беспочвенных слухов о КНДР»,- говорится в заявлении. Какой «нежелательный результат» имеется в виду, не уточняется. 20 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о том, что Северная Корея продолжает поставлять боеприпасы России, назвав это нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. В качестве доказательства он привёл спутниковые снимки железнодорожных вагонов, пересекавших границу между Северной Кореей и Россией 18-19 ноября прошлого года. Ранее США заявляли, что Север поставил боеприпасы частной российской компании «Вагнера» для использования в боевых действиях в Украине.