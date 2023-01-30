Мобильность населения РК на самом низком уровне за 48 лет

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 30 января, в прошлом году место жительства сменили 6 млн 152 тыс. жителей РК. Это на 14,7% меньше, чем в 2021 году. Нынешний показатель является самым низким с 1974 года. По мнению экспертов, мобильность населения сокращается в связи с процессом старения общества, а также снижением потребности в смене жилья в условиях развития транспортной системы и технологий связи. Кроме того, влияние оказал спад активности на рынке недвижимости на фоне экономической неопределённости и резкого роста процентных ставок. Коэффициент мобильности – число переселяющихся в расчёте на 100 человек населения - составил 12, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. Чистый отток населения из Сеула составил в прошлом году 35 тысяч человек, а из второго по величине города страны Пусана – 14 тысяч человек. Одновременно население провинции Кёнгидо, прилегающей к Сеулу, увеличилось на 44 тысячи человек, а провинции Чхунчхон-Намдо – на 14 тысяч человек.