Полная отмена масочного режима станет возможна в мае

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Полная отмена масочного режима станет возможна не раньше мая этого года, когда будет отменено обязательное ношение масок в домах престарелых, медицинских учреждениях, аптеках и общественном транспорте. Об этом сообщил 30 января на брифинге председатель экспертной комиссии по противодействию инфекционным заболеваниям Чон Ги Сок. Он выразил уверенность в том, что трёх месяцев будет достаточно для того, чтобы создать необходимые условия для полной отмены требования ношения масок. Ранее карантинные власти заявляли, что полная отмена масочного режима станет возможна после того, как уровень опасности инфекционных заболеваний будет снижен с самого высокого «серьёзный» до второго «бдительность» или третьего «осторожность» по четырёхуровневой шкале. Чон Ги Сок призвал продолжать носить маски в закрытых помещениях с большим количеством людей. Отвечая на вопрос об отмене семидневного карантина для пациентов с COVID-19, он отметил, что об этом говорить пока преждевременно.