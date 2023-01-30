Саммит РК и Японии вряд ли состоится раньше марта

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Встреча президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды вряд ли состоится раньше марта. Об этом сообщил 30 января на условиях анонимности представитель администрации президента РК. Он напомнил, что условием для проведения саммита может стать договорённость о компенсациях корейским жертвам принудительного труда в период японского колониального правления. Поскольку договорённость не достигнута, визит Юн Сок Ёля в Японию в феврале не планируется, - заключил представитель президентской администрации. Отношения между Сеулом и Токио обострились после того, как в 2018 году Верховный суд РК обязал японские компании Nippon Steel и Mitsubishi Heavy Industries выплатить компенсацию корейским жертвам принудительного труда. Япония утверждает, что все финансовые проблемы между двумя странами были урегулированы в соответствии с договором о нормализации отношений от 1965 года.