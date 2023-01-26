Президент РК встретился с генсеком НАТО

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30 января президент РК Юн Сок Ёль встретился в Сеуле с генеральным секретарём Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Как сообщила представитель администрации президента Ким Ын Хе, в ходе встречи обсуждались отношения между РК и НАТО, южнокорейская стратегия развития отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона, ядерная и ракетная проблемы Пхеньяна. Юн Сок Ёль высоко оценил достигнутый уровень взаимодействия с НАТО, выразив надежду на то, что представительство РК при организации внесёт вклад в расширение двусторонних отношений. Он призвал Столтенберга оказать содействие в успешной реализации совместных проектов РК и НАТО по расширению взаимодействия в сферах новых технологий, изменения климата, оборонной отрасли. Глава государства призвал НАТО продолжать усилия по удерживанию Пхеньяна от новых провокаций. Йенс Столтенберг пригласил южнокорейского лидера принять участие в саммите НАТО, который состоится в июле в Литве. Юн Сок Ёль обещал рассмотреть данное приглашение. Столтенберг высоко оценил стратегию Сеула по развитию отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона, пообещав приложить усилия для расширения сотрудничества в сферах кибербезопасности и новых технологий.