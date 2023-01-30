Ллойд Остин: США обеспечат безопасность РК

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«Любой вызов в отношении РК расценивается, как угроза южнокорейско-американскому альянсу»,- говорится в заявлении для прессы главы Пентагона Ллойда Остина, находящегося с визитом в Сеуле. Он напомнил о том, что обещания США обеспечить безопасности РК остаются в силе. США и прежде неоднократно заявляли о своей приверженности обещаниям о расширенном сдерживании. Однако последнее заявление отличается жёсткостью. Ллойд Остин также отметил, что отсутствие вооружённых столкновений на Корейском полуострове за последние 70 лет является не случайностью, а следствием высокой боеготовности вооружённых сил РК и США. Глава Пентагона также напомнил об активизации двустороннего диалога по вопросу средств расширенного сдерживания. В частности, в прошлом году состоялись многочисленные переговоры по этому вопросу, в том числе, на высоком уровне, - отметил Остин. Он также подчеркнул необходимость сохранять повышенную боеготовность, учитывая развитие вооружений и высокий уровень провокаций Пхеньяна. Именно эти обстоятельства являются причиной расширения масштабов совместных учений и углубления сотрудничества в двустороннем и трёхстороннем форматах с участием Японии.