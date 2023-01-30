Северная Корея могла испытать твёрдотопливный двигатель

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В последние дни в Северной Корее могли пройти испытания твёрдотопливного двигателя. Об этом сообщила 31 января радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на Институт международных исследований Миддлбери. Эксперты института провели анализ спутниковых снимков испытательного полигона Магунпхо в уезде Хамчжу-гун провинции Хамгён-Намдо, сделанных 29 и 30 января. На снимке за 30 января на поле рядом с испытательной площадкой видны чёрные следы протяжённостью до 120 метров, которые обычно появляются под воздействием высокой температуры. На снимках за 29 января их нет. Дэвид Шмерлер, старший научный сотрудник Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери предположил, что был испытан двигатель, предназначенный для ракет военного назначения. Он также не исключил возможности испытания ракетного топлива для запуска спутников, поскольку твёрдотопливная технология может применяться как при запуске спутников, так и при запуске баллистических ракет. Пхеньян ранее сообщал, что 15 декабря прошлого успешно испытаны возможности твёрдотопливного двигателя большой тяги.