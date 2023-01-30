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Политика

РК и Япония обсудили проблему жертв трудовой мобилизации

Write: 2023-01-31 11:44:25Update: 2023-01-31 16:03:21

РК и Япония обсудили проблему жертв трудовой мобилизации

Photo : YONHAP News

30 января директор департамента Азии и Тихого океана МИД РК Со Мин Чжон и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси  провели в Сеуле очередные рабочие консультации по проблеме выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации корейцев в период японского колониального правления. Это была их вторая личная встреча после того, как Сеул предложил использовать общественный фонд, базирующийся в РК, для выплаты компенсаций корейцам, выигравшим судебные иски против японских компаний Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel. Жертвы и поддерживающие их общественные организации отвергли план, призвав Японию принести извинения и вовлечь обвиняемые компании в процесс компенсации. По окончании встречи Со Мин Чжон сообщила журналистам, что стороны договорились продолжать тесные двусторонние контакты на различных уровнях. До сих пор проблема обсуждалась должностными лицами на рабочем уровне. В пресс-релизе японского МИД говорится, что стороны договорились общаться для решения нерешённых вопросов. Ранее Япония неоднократно заявляла, что все проблемы, связанные с колониальным правлением 1910–1945 годов, были урегулированы в соответствии с договором 1965 года.
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