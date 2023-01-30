Операционная прибыль Samsung Electronics сократилась на 68,95%

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По предварительным данным, в четвёртом квартале прошлого года операционная прибыль компании Samsung Electronics сократилась на 68,95% в годовом исчислении, составив 3,5 млрд долларов. Это самая низкая квартальная операционная прибыль компании с третьего квартала 2014 года. Объём продаж уменьшился на 7,97%, составив 57 млрд 300 млн долларов. Операционная прибыль в сфере полупроводников сократилась на 96,9%. В первом полугодии компания достигла рекордных показателей в данном сегменте, но во второй половине года ситуация резко ухудшилась. Это объясняется такими факторами как высокая учётная ставка, опасения о затягивании экономического кризиса и сокращение спроса на полупроводники. Покупатели полупроводников сократили расходы на фоне роста запасов, а избыток предложения привёл к снижению цен. За весь 2022 год операционная прибыль Samsung Electronics упала на 16% по сравнению с 2021 годом, составив 35 млрд 260 млн долларов. Объём продаж увеличился на 8,1% до 245 млрд 700 млн долларов. В компании подтвердили, что не планируют в этом году сокращать инвестиции, несмотря на неблагоприятные результаты прибыли в четвёртом квартале из-за падения спроса. Затраты на подготовку помещений для новых сборочных линий будут аналогичны предыдущим годам,- говорится в сообщении. Планируется также увеличить инвестиции в исследования и разработки, чтобы повысить конкурентоспособность технологических процессов.