В 2022 году РК заняла 31-е место в Индексе восприятия коррупции

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В соответствии с данными организации Transparency International, опубликованными 31 января, в прошлом году РК заняла 31-е место среди 180 стран мира в Индексе восприятия коррупции (CPI). Она набрала 63 балла из ста возможных и поднялась на одну ступень по сравнению с 2021 годом. Индекс восприятия коррупции составляется с 1995 года. Он отражает оценку уровня коррумпированности в той или иной стране. При определении индекса учитывают результаты нескольких независимых опросов, в которых принимают участие международные финансовые эксперты и правозащитные организации. Чем больше баллов набрано, тем менее коррумпирована страна. Лидером рейтинга стала Дания, набравшая 90 баллов. Далее следуют Новая Зеландия и Финляндия (87 баллов). Среди стран Азии самый высокий показатель у Японии – 18-е место (73 балла).