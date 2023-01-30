Активность на рынке недвижимости РК продолжает снижаться

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По состоянию на декабрь прошлого года, в РК насчитывалось 68.107 единиц непроданного нового жилья, которое уже построено или находится на завершающей стадии строительства. Об этом говорится в докладе министерства сухопутных территорий и транспорта, опубликованном 31 января. За последние два месяца показатель вырос на 21 тыс., достигнув максимальной отметки с августа 2013 года. Более 10 тысяч единиц непроданного жилья пришлось на столичный регион, что на 6,4% больше, чем в предыдущем месяце. В регионах показатель вырос на 19,8%. Активность на рынке недвижимости в 2022 году снизилась практически вдвое по сравнению с предыдущим годом. Так, в прошлом году было зарегистрировано 508.790 сделок с недвижимостью. Это на 49,9% меньше, чем за тот же период предыдущего года. В столичном регионе количество операций сократилось на 57,9%, а в регионах на 42,7%.