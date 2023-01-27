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Политика

РК и США расширят сотрудничество в борьбе с общими угрозами

Write: 2023-01-31 16:10:15Update: 2023-01-31 16:14:49

РК и США расширят сотрудничество в борьбе с общими угрозами

Photo : YONHAP News

В ходе встречи, состоявшейся 31 января в Сеуле, министры обороны РК и США Ли Чжон Соп и Ллойд Остин решительно осудили неоднократные нарушения Пхеньяном резолюций Совет Безопасности ООН, в том числе, запуски ракет и вторжение беспилотников в южнокорейское воздушное пространство. Они договорились решительно противодействовать подобным действиям вместе с мировым сообществом. Главы оборонных ведомств выразили стремление к дальнейшему укреплению двухстороннего альянса, активизации обмена информацией и совместного планирования для сдерживания ракетной и ядерной угроз со стороны Северной Кореи. С этой целью союзники проведут в феврале командно-штабные учения и обсудят детали своевременного развёртывания стратегических средств сдерживания. Стороны договорились расширить масштабы совместных полевых учений, включая крупные учения с боевой стрельбой. Выражено также намерение активизировать трёхстороннее сотрудничество Сеула, Вашингтона и Токио, в том числе,  обмениваясь информацией о ракетной угрозе. 
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