РК, США и Япония призвали Пхеньян отказаться от ядерного оружия

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РК, США и Япония призывают Северную Корею отказаться от ядерной программы и прекратить ракетные провокации. Об этом заявила 31 января в Женеве советник-посланник посольства РК в Швейцарии, представитель РК на Конференции ООН по разоружению Юн Сон Ми. Она подвергла критике незаконные ядерные и ракетные программы Пхеньяна как вопиющее нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, а также серьёзную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове. Призвав Северную Корею отказаться от оружейных программ, Юн Сон Ми подтвердила, что путь к диалогу остаётся открытым. Она отметила, что мировое сообщество придерживается твёрдой и последовательной позиции в отношении Северной Кореи, отказываясь признавать её в качестве ядерной державы. Данное заявление прозвучало после того, как 26 января северокорейский представитель на данной конференции Чу Ён Чхоль сообщил о намерениях Пхеньяна продолжать работу по укреплению ядерного потенциала. После выступления Юн Сон Ми он назвал провокационными призывы мирового сообщества к ядерному разоружению Севера. Ядерные силы являются средством самообороны, защиты мира и безопасности КНДР,- заявил северокорейский представитель.