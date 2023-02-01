Представители РК и Японии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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31 января спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси обсудили вопросы противодействия ядерной и ракетной угрозам Пхеньяна. В ходе встречи, состоявшейся в Сеуле, они обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове и прогнозами о её дальнейшем развитии. Они подчеркнули важность сотрудничества РК, США и Японии в обеспечении единства мирового сообщества в вопросе противостояния ракетной и ядерной угрозам Северной Кореи. Ким Гон и Такэхиро Фунакоси договорились также активизировать сотрудничество и диалог с участием США для возвращения Пхеньяна к обсуждению денуклеаризации. 30 января Такэхиро Фунакоси встретился с директором департамента Азии и Тихого океана МИД РК Со Мин Чжон, обсудив проблему выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации корейцев в период японского колониального правления.