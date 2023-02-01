Объём онлайн-шопинга достиг в РК нового максимума

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 1 февраля, в 2022 году объём торговых операций в интернете составил 206 трлн 500 млрд вон (167 млрд 300 млн долларов). Это на 10,4% больше, чем в предыдущем году, а также максимальный показатель с 2001 года, когда начался сбор соответствующих данных. Покупки, совершённые через смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства, составили 75% онлайн-продаж, увеличившись на 13,4% по сравнению с предыдущим годом. В результате ослабления мер социального дистанцирования возрос интерес к туризму. Продажи туристических и транспортных услуг увеличились за тот же период на 93,5%. Спрос на доставку еды вырос незначительно - на 1,4%. Тем временем прямые онлайн-покупки из зарубежных стран увеличились на 4,1%, а зарубежные продажи южнокорейских онлайн-платформ сократились на 58,1% по сравнению с предыдущим годом.