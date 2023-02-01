Президент РК призвал оказывать помощь талантам в области науки

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Единственный способ выжить в условиях четвёртой промышленной революции и глобальной конкуренции за технологическое превосходство – оказание помощи талантам в области науки и технологий. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 1 февраля на первом стратегическом совещании по развитию талантов в Технологическом институте Кымо в городе Куми провинции Кёнсан-Пукто. Причина, по которой РК смогла добиться успеха в индустриализации и превратиться в экономическую силу, заключалась в том, что правительство страны инвестировало в людей и обучало их,- отметил Юн Сок Ёль. Он отметил также важность образования и роль местных университетов в достижении цели сбалансированного регионального развития. Технологический институт Кымо был открыт в 1980 году по указанию тогдашнего президента РК Пак Чон Хи с целью подготовки высококвалифицированных промышленных кадров.