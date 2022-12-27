Рост потребительских цен в РК в январе составил 5,2%

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Потребительские цены, ключевой индикатор инфляции, выросли в РК в январе текущего года на 5,2% в годовом исчислении. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, январский рост оказался на 0,2% выше декабрьского. Инфляция превышает 5% девять месяцев подряд, оставаясь выше двухпроцентного целевого показателя Банка Кореи 22 месяца подряд. Цены на коммунальные услуги выросли в прошлом месяце на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за роста цен на энергоносители. Это максимальный рост с 2010 года, когда начался статистический учёт их динамики. Цены на товары повысились на 6,7% в годовом исчислении, в том числе, на промышленные товары – на 6%. Обработанные пищевые продукты подорожали на 10,3% по сравнению с предыдущим месяцем, нефтепродукты - на 5%, сельскохозяйственная, рыбная и животноводческая продукция - на 1,1%. При этом продукция рыболовства подорожала на 7,8%, а продукция животноводства - на 0,6%. Базовая инфляция, то есть, рост цен без учёта изменения стоимости сельскохозяйственных товаров и нефти, составила 5%. Это самый высокий показатель с февраля 2009 года. Цены на предметы первой необходимости - 144 предмета, тесно связанные с повседневной жизнью людей, включая продукты питания, одежду и жильё - выросли на 6,1% в годовом исчислении. Это на 0,2% выше по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на услуги выросли на 3,8%.