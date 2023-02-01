КНДР «жёстко ответит» на любые военные действия США

Пхеньян ответит на ядерную угрозу ядерным оружием, на прямое столкновение - прямым ударом. Об этом говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел КНДР, опубликованном 2 февраля агентством ЦТАК. Заявление Пхеньяна стало ответом на обещание министра обороны США Ллойда Остина разместить на Корейском полуострове дополнительные стратегические вооружения. США приближают ситуацию с безопасностью на полуострове к «крайней красной черте» и стремятся усилить напряжённость посредством совместных с Сеулом военных учений большого масштаба и размаха. Если США продолжат размещать на Корейском полуострове и прилегающих к нему территориях стратегические вооружения, КНДР предпримет ответные действия. Пока Вашингтон проводит «враждебную политику» в отношении Севера, Пхеньян не заинтересован в каком-либо диалоге с ним,- говорится в заявлении.