Сокращение населения отрицательно влияет на экономику

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При сохранении нынешних темпов сокращения численности населения РК в результате низкой рождаемости и старения общества к 2050-2060 годам рост южнокорейской экономики упадёт до 0,9%. Страна может войти в эпоху низкого роста в связи с сокращением инвестиций и рабочей силы. Об этом заявил профессор Ли Чжон Хва из университета Корё. По его мнению, при сохранении нынешних темпов развития технологий и роста человеческого капитала рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны через 30-40 лет составит 1,5%, а валового национального дохода (ВНД) на душу населения - 2,9%. Сокращение инвестиций может привести к сокращению роста ВВП до 0,2%, а ВНД - до 1,5%. Для обеспечения условий дальнейшего роста необходимы развитие технологий, повышение производительности труда, наращивание инвестиций. Нехватку рабочих рук необходимо возмещать капиталом и технологиями,- считает профессор Ли Чжон Хва.