Мелкие предприниматели РК страдают из-за повышения расходов на отопление

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Мелкие предприниматели РК столкнулись с большими проблемами в связи с резким ростом расходов на отопление. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса 1.811 мелких предпринимателей, проведённого с 30 января по 1 февраля Федерацией малого бизнеса. Для 99% участников опроса оплата счетов за отопление очень затруднительна. 85,1% респондентов заявили, что их продажи в январе сократились, а расходы на отопление выросли на 96,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Для снижения финансового бремени 40,8% опрошенных намерены сократить время работы и понизить температуру в помещении, 35,8% не видят никакого выхода из создавшейся ситуации, а 8,1% респондентов рассматривают возможность приостановки работы или закрытия бизнеса. Что касается поддержки, связанной с расходами на отопление, в которой больше всего нуждаются малые предприниматели, то 51,7% опрошенных хотели бы получить скидку, а 35,7% - энергетические ваучеры. Данные меры введены правительством в отношении уязвимых слоёв населения, но не охватывают мелких предпринимателей.