Северная Корея и Китай возобновили автогрузовые перевозки

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После трёхлетнего перерыва возобновились автомобильные грузоперевозки между северокорейским городом Расоном и китайским Хуньчунем. Судя по всему, Пхеньян открыл границы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. 1 февраля на пункте таможенного контроля Цюаньхэ в Хунчуне прошли проверку большие грузовики-контейнеровозы. Четыре грузовика отправились к северокорейской таможне. 31 января пять грузовиков пересекли границу. Ожидается, что возобновление грузоперевозок по этому маршруту улучшит положение китайских компаний в корейском Расоне, которые из-за закрытых границ испытывали проблемы с поставками материалов. Аналогичная ситуация наблюдается в корейском автономном уезде Чанбай в Китае. Местные жители сообщают, что там через мост у таможенного пункта Хесан в северокорейской провинции Янгандо активно перевозят грузы. Многие северокорейцы перевозят различные грузы из Китая самостоятельно на телегах. Таким образом, можно говорить о постепенной активизации перевозок на грузовиках вслед за возобновлением железнодорожного сообщения между китайским Даньдуном и северокорейским Синыйчжу. Ожидается, что в ближайшее время наземные перевозки будут более регулярными, учитывая высокий потенциал данного вида перевозок по сравнению с железнодорожным.