Мировой рынок стабилизируется, в РК сохраняется неопределённость

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Корректировка темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США привела к стабилизации международных финансовых рынков. Однако в РК сохраняется неопределённость из-за вялого экспорта и высокой инфляции. Такие выводы были сделаны на состоявшемся 2 февраля экстренном совещании по макроэкономике и финансам под председательством вице-премьера, министра планирования и финансов РК Чху Гён Хо. По словам вице-премьера, волатильность на финансовом рынке РК снижается на фоне усилий правительства и ожиданий того, что крупные экономики снизят темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Рост цен на акции в январе и укрепление национальной валюты привели к снижению процентных ставок по государственным облигациям. Однако значительный уровень неопределённости по-прежнему сохраняется на фоне продолжающейся высокой инфляции и ослабленного экспорта, а также волатильности на международных финансовых рынках. В связи с этим правительство РК намерено усилить мониторинг рынков для выстраивания оптимальной политики.