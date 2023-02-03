Валютные резервы РК продолжают расти

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Как сообщили в Банке Кореи, в конце января текущего года валютные резервы страны составили 429 млрд 970 млн долларов. Это на 6 млрд 810 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. Валютные резервы растут три месяца подряд, поскольку ослабление доллара привело к росту стоимости активов, деноминированных в других валютах. В январе курс доллара понизился на 1,5% по отношению к другим шести основным валютам. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, деноминированных в иностранной валюте, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. По состоянию на декабрь прошлого года, РК находилась на девятом месте в мире по объёму валютных резервов, уступая Китаю, Японии, Швейцарии, России, Индии, Тайваню, Саудовской Аравии и Гонконгу.