2 февраля в РК 14.961 случай COVD-19

Photo : KBS News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 2 февраля в стране зарегистрирован 14.961 новый случай COVID-19. Это на 1.901 случай меньше, чем в предыдущий день и более чем вдвое меньше, чем неделю назад. Кроме того, это самый низкий суточный показатель для четверга с 1 июля прошлого года. Эксперты отмечают сохранение стабильной эпидемической ситуации, несмотря на отмену обязательного масочного режима в помещениях с 30 января. По их мнению, зимняя волна заболеваемости прошла пик, и тенденция к снижению количества заболевших продолжится. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 339 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 30 человек. Коэффициент смертности 0,11%.