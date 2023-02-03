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В мире

Белый дом: Учения РК и США носят оборонительных характер

Write: 2023-02-03 11:15:20Update: 2023-02-03 12:08:41

Белый дом: Учения РК и США носят оборонительных характер

Photo : YONHAP News

Совместные военные учения с региональными партнёрами не являются провокацией в отношении Северной Кореи. Они проходят регулярно и носят исключительно оборонительный характер, будучи направлены на поддержание безопасности как США, так и РК. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома в интервью агентству Ёнхап, комментируя критические заявления Пхеньяна. У США нет враждебных намерений по отношению к Северной Корее, и представители Вашингтона готовы встретиться с северокорейской делегацией в любое время и в удобном месте. Одновременно США продолжают работу с союзниками и партнёрами по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, которые отражают волю мирового сообщества, ограничивая способность Северной Кореи развивать незаконную оружейную программу и угрожать региональной стабильности,- подчеркнул  представитель Совета национальной безопасности Белого дома. 
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