Торговля между КНДР и Великобританией растёт

За период с октября 2021 по сентябрь 2022 года товарооборот между Северной Кореей и Великобританией вырос на 116,7% по сравнению с более ранним аналогичным годовым периодом, составив 104 млн фунтов стерлингов (127 млн долларов). Такие данные представлены на официальном сайте департамента международной торговли Великобритании. Более 70% вышеуказанной суммы касаются экспорта товаров из Великобритании в Северную Корею. Объём двусторонней торговли постоянно растёт, несмотря на эпидемическую ситуацию. Северная Корея экспортировала в Великобританию промышленные генераторы и офисную технику. Что поставлялось в обратном направлении, неизвестно. Указывается, что на товары пришлось 0,1% экспорта Великобритании в Северную Корею, остальное составили некие «услуги».