В 2022 году таможня пресекла 771 попытку ввоза наркотиков в РК

В 2022 году южнокорейская таможня пресекла 771 попытку ввоза в страну наркотических веществ, что на 27% больше, чем в 2021 году. Объём изъятых веществ вырос на 51%, составив 624 кг. В условиях пандемии коронавируса значительно вырос объём контрабанды с помощью почтовых посылок. В прошлом году на данный способ перевозки пришлось 94% объёма изъятых наркотиков. Основную часть наркотиков составил метамфетамин. Власти наращивают усилия в борьбе с ввозом наркотиков в страну за счёт увеличения количества и качества специального оборудования, а также численности персонала. Кроме того, будет увеличено вознаграждение за информацию о контрабанде с нынешних 150 млн вон (122 тыс. долларов) до 300 млн вон (244 тыс. долларов).