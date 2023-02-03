РК на 24-м месте в рейтинге Democracy Index 2022

РК заняла 24-е место в рейтинге Democracy Index 2022 среди 167 стран мира. РК набрала 8,03 балла из 10, третий год подряд войдя в число стран с «полной демократией». В 2015 году РК утратила этот статус и на протяжении пяти лет относилась к странам с «недостаточной демократией». Рейтинг составляется с 2006 года британским исследовательским центром Economist Intelligence Unit (EIU), который является подразделением газеты Economist. Индекс демократии основан на пяти категориях: избирательный процесс и плюрализм, работа правительства, возможности для политического участия и политическая культура, а также гражданские свободы. По результатам анализа страны попадают в одну из четырёх категорий: «полная демократия», «недостаточная демократия», «гибридный режим» и «авторитарный режим». Северная Корея осталась на 165 месте, набрав 1,08 балла. На последних местах Мьянма (0,74 балла) и Афганистан (0,32 балла).