Цель РК и США - денуклеаризация Корейского полуострова

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Министр иностранных дел РК Пак Чин и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров, состоявшихся 3 февраля в Вашингтоне, подтвердили, что целью двух стран остаётся денуклеаризация Корейского полуострова. Они подчеркнули возможность применения всех средств расширенного сдерживания, включая ядерное оружие, для противостояния северокорейским угрозам. Выступая на совместной пресс-конференции после переговоров, Пак Чин напомнил, что в 2023 году отмечается 70-летие южнокорейско-американского альянса. В юбилейном году он должен быть расширен за пределы политического, военного и экономического партнёрства, охватив технологии и культуру. Пак Чин отметил, что мир, в котором есть ядерное оружие, не является реальным миром, и союзники продолжат совместные усилия, чтобы добиться реального мира. Что касается ответа на новые провокации Пхеньяна, то он будет суровым,- добавил глава южнокорейского МИД. Со своей стороны, Энтони Блинкен отметил, что южнокорейско-американский союз является основой мира и процветания в регионе. Он также подтвердил готовность США обеспечить безопасность РК. Пак Чин и Энтони Блинкен отметили важность трёхстороннего сотрудничества в сфере безопасности с участием Японии и поддержания мира в Тайваньском проливе. По итогам переговоров было подписано обновлённое соглашение о научно-техническом сотрудничестве, которое, как ожидается, расширит обмены в ключевых оборонных и космических технологиях.