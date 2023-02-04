В столичном регионе РК высокая концентрация микропыли

Photo : YONHAP News

6 февраля высокая концентрация микропыли в воздухе сохраняется в столичном регионе и административном городе Сэчжоне. Там принимаются экстренные меры по минимизации влияния загрязнения воздуха на здоровье населения. С 6:00 до 21:00 государственным учреждениям, находящимся в районах с высоким уровнем микропыли, рекомендовано сократить время работы. На строительных площадках рекомендовано использовать пылезащитные покрытия и тоже сократить время работы. Каток на площади Сеула закрыт, введены ограничения на эксплуатацию транспортных средств, относящихся к пятому классу по уровню выбросов. По данным Национального института экологии, уровень загрязнения воздуха будет оставаться высоким до конца суток 6 февраля в столичном регионе, западных районах провинции Канвондо, провинциях Чхунчхондо, Чолла-Пукто, городах Кванчжу и Тэгу. В остальных регионах страны концентрация микропыли останется на обычном уровне.