У шорт-трекиста Пак Чи Вона два золота на этапе Кубка мира

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26-летний южнокорейский спортсмен Пак Чи Вон завоевал две золотые медали на этапе Кубка мира по шорт-треку в германском Дрездене. 5 февраля он показал лучший результат 2 мин. 18,263 сек. в забеге на 1.500 метров. 4 февраля Пак Чи Вон завоевал золото на дистанции 1 тыс. метров. У него в общей сложности 868 очков, и он занимает первое место. На втором месте его соотечественник Хон Гён Хван, у которого 634 очка, на третьем - канадец Стивен Дюбуа (524 очка). В забеге на 1.500 метров среди женщин южнокорейская спортсменка Ким Гиль Ли завоевала золотую медаль. У неё в общей сложности 614 очков, и она находится на третьем месте, уступая Сюзанне Шультинг из Нидерландов, у которой 912 очков, и Кортни Сараулт из Канады (616 очков). Ещё у двух южнокорейских спортсменок бронзовые медали - у Сим Сок Хи в забеге на 1.500 метров и у Чхве Мин Чжон на 500 метров.