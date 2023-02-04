Оппозиция инициировала отставку Ли Сан Мина с поста министра

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6 февраля парламентская фракция крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро приняла решение инициировать отставку Ли Сан Мина с должности министра административного управления и безопасности. Оппозиция требует возложить на него вину за трагедию в сеульском районе Итхэвон 29 октября. Тогда в результате возникшей давки погибли 159 человек. Как заявил лидер парламентской фракции Демократической партии Тобуро Пак Хон Гын, привлечение министра к ответственности за трагедию позволит защитить ценности Конституции и выполнить волю народа. Голосование по вопросу отставки Ли Сан Мина должно пройти в течение 72 часов после направления соответствующего законопроекта в Национальное собрание. Его утверждение большинством голосов депутатов приведёт к приостановке полномочий Ли Сан Мина до утверждения решения депутатов Конституционным судом. 11 декабря Национальное собрание РК проголосовало за отставку Ли Сан Мина с должности министра. Депутаты от правящей партии Сила народа в голосовании не участвовали. Администрация президента отложила принятие решения до окончания полицейского расследования обстоятельств трагедии. Специальная следственная группа полиции решила не выдвигать обвинения против должностных лиц министерства административного управления и безопасности, а также против мэрии Сеула. Следователи пришли к выводу, что ответственность за гибель 159 человек несут полиция, пожарная служба и администрация муниципального округа Ёнсан-гу, в состав которого входит Итхэвон. Как заявил представитель следственной группы, вопросами предотвращения стихийных бедствий и реагирования в чрезвычайных ситуациях занимаются местные органы власти.